近年新冠肺炎肆虐全球，導致人人出門口罩變成不可或缺的必備小物，隨之而來的口罩正妹關鍵字也人氣暴漲，繼先前馬來西亞網紅Hannah（娜娜）、泰國的口罩正妹Mina走紅後，最近韓國啦啦隊中一名叫做李多卉（音譯：이다혜）的口罩照片也引起討論，而她脫下口罩後的真面目，超尖的下巴配上性感嘴唇，也讓粉絲十分吃驚。

馬來西亞的正妹Hannah（娜娜）五官精緻、皮膚白皙，又留有一頭長髮，去年底因戴口罩流露出的亮麗氣質照走紅，網友「神」出她的IG後不僅發現她長相甜美，私下更是常分享自己穿低胸裝或僅穿內衣的辣照，大秀傲人胸器。無獨有偶，21歲的泰國正妹Mina去年底在網上發文寫下「I hate MASK」，超低上衣讓美胸呼之欲出，也引來不少粉絲追蹤。

而網紅脫下口罩的真面目有的讓人直呼女神下凡，自然也有幻想破滅的例子，一名名為「momohaha」的日本Youtuber原本有一雙無敵電眼，戴起口罩直播時加上甜美嗓音總為她引來不少粉絲，去年她應粉絲要求在直播中脫下口罩，厚唇和齙牙的模樣讓粉絲嚇傻，而「momohaha」生氣反批是粉絲自己想看的，「所以我才討厭你們」。

日本Youtuber「momohaha」去年脫下口罩嚇翻粉絲。（圖／翻攝自momo haha Youtube）

而韓國美女李多卉是南韓職棒起亞虎（Kia Tigers）的啦啦隊隊長，白皙的皮膚、亮麗的五官加上絕佳舞姿為她吸引不少粉絲，先前因戴口罩工作在球場邊的甜美活力照片受到討論，而她正臉照曝光，或許是妝容略為成熟，和戴起口罩時的樣子不太一樣，IG目前有29萬粉絲追蹤，相當受到矚目。