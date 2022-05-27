（拓凱實業董事長沈文振(中立者)27日主持股東會。圖／拓凱提供）

碳纖維複合材料大廠拓凱27日股東常會，通過每股配發現金股利6.0元，新增1席獨董，總計改選六席董事、四席獨董，會後召開董事會推舉沈文振續任董事長，原任副董事長朱東鎮退休只留任董事，張桂林出任副董事長。

拓凱去年合併營收86.91億元，創歷史新高，卻因原材料及運費上漲，EPS為9.16元，27日股東會承認去年財報及營業報告書，以及每股配發現金股利6.0元等議題，並完成六席董事及四席獨董改選。

沈文振主持股東會強調，拓凱集團以碳纖維複合材料為中心，多元產業應用，總體規模與技術都是世界領先；除了主流應用具高剛性及複雜幾何的熱固性樹脂複合材料之外，近幾年積極推動熱塑性樹脂複材的導入，協助客戶將永續環保意識選材融入新產品設計，提供新的複材解決方案。

沈文振表示，新冠疫情、油價飆漲及碳排議題，帶動全球騎乘自行車風潮，尤以電動輔助動力自行車更是蓬勃發展，過去兩年大幅推進拓凱在運動休閒事業的營收成長並屢創新高。拓凱今年的接單及出貨，沒有受到大陸封城、俄烏戰爭影響，客戶訂單能見度已達第三季，部份產品更已接獲全年度需求；惟出貨情況端視自行車等運動休閒產品客戶拉貨是否順暢而定，關鍵影響拓凱年度營運計畫的達成度。

拓凱今年第一季合併營收21.83億元、稅後淨利2.86億元，EPS為3.15元，營收與獲利雙雙創同期新高。4月合併營收7.83億元，年成長18.3％；前四月合併營收29.66億元、年增11.02％，主要受惠於高端自行車、複材安全帽、碳纖維球拍的接單暢旺，延續去年運動休閒產品營收成長熱度。同時，全球航空旅行明顯復甦，飛機內裝產品訂單需求穩步回升，惟拓凱美國子公司結束營業，以致航太醫療產品的總體營收較去年同期下降。

拓凱表示，鑒於自行車整體產業需求強勁，以及拓凱集團根留台灣的下一階段發展奠基，拓凱陸續投資越南廠及中科后里基地新建工程。儘管受到疫情嚴重影響，越南廠持續加緊腳步，朝著今年第三季小批試產目標邁進，確定生產品質後逐步放量；中科后里基地今年2月下旬正式動工，進行順利，預計2023年底完工，2024年第三季投入量產工作。

拓凱指出，國內疫情期間，除了調整辦公、出勤及會議的方式，以降低感染風險之外，拓凱更免費提供快篩試劑，以強化對員工的健康照顧。同時，拓凱持續投入社會公益，主動捐贈台中市政府市價約450萬元、總計3萬劑的新冠肺炎快篩試劑，以期協助政府與民眾齊心抗疫，平安度過這波疫情。