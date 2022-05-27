新竹市27日起一連兩天啟動「幼兒園專案」，今天上午短短3個小時，就施打了1008名幼兒，打氣爆滿。（陳育賢攝）

新竹市27日起一連兩天啟動「幼兒園專案」，今天上午短短3個小時，就施打了1008名幼兒，打氣爆滿，家長也不忘為孩子拍照打卡留作紀念。（陳育賢攝）

新竹市27日起一連兩天啟動「幼兒園專案」，提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童施打輝瑞BNT疫苗，今天上午短短3個小時，就施打了1008名幼兒，打氣爆滿，明天還有1天，家長可多利用。

新竹市疫苗接種幼兒園專案今天啟動，副市長沈慧虹特別到中正疫苗施打站了解施打狀況，關心孩子與家長情緒，發現1位孩子爆哭、不敢打疫苗，她也上前安慰、詢問孩子與媽媽了解狀況。

沈慧虹表示，因為很多爸媽擔心孩子健康，市長林智堅也相當關心，因此今明兩天開設5歲兒童輝瑞疫苗專案，不過，今天早上雨勢非常大，看到許多爸媽爺奶冒雨帶著孩子來打疫苗，他也很捨不得大家這麼辛苦。

她指出，除了中正市場疫苗施打站下周持續開設，採預約制施打，原先校園施打期程也照常，不受停課影響，且學校環境、和同學一起打可讓孩子更安心、勇敢，另也有診所提供預約施打，請家長放心。

衛生局說明，今明（27、28日）兩天，中正市場疫苗施打站提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童施打輝瑞疫苗，開站時間為上午8至11時，下午2至5時，採隨到隨打，請家長為孩子安排適合時段赴站，並記得攜帶健保卡。

而今天上午的打氣爆滿，不到8點就有家長帶著孩子來排隊，市府也加派人力到場協助，還好問診等施打流程順暢，人流一下就紓散，3個小時就施打了1008位孩子，效率極佳。

衛生局指出，下周一（30日）起至下周六（6月4日），中正市場疫苗站開放5至11歲兒童預約施打輝瑞疫苗，時間為上午8至11時，下午2至5時，上下午時段各提供500人、1天共1000人，家長需先至「新竹市疫苗施打預約平台」線上預約。

此外，原先校園集中巡迴接種計畫將持續進行，診所疫苗施打管道也將持續為5至11歲孩童及12至17歲青少年接種，家長可依需求於各診所開診時段預約施打，如有疑問，可電洽03-5320900諮詢。