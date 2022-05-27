雲林縣長張麗善今（27日）也前往土庫鎮立圖書館關懷在圖書館視訊的國小姊弟檔。（雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善到土庫圖書館關懷林姓小弟弟後，隨即到土庫國小「突擊」教室內的混成教學。（雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善體驗國小混成教學的模式。（雲林縣政府提供）

日前土庫鎮1名小男孩因學校停課到鎮立圖書館借電腦上課，圖書館長貼心取消上網時間限制，暖心行為引起回響。虎尾鎮立圖書館也立刻響應，開放包括英語學習專區共10台電腦供學童遠距教學，也配合學校教學時段，取消現有周一休館常規。

雲林縣長張麗善今（27日）也前往土庫鎮立圖書館關懷在圖書館視訊的國小姊弟檔，同時肯定圖書館長的用心，她也表示雲林縣的平板電腦是夠的，感謝各界關懷，隨後到土庫國小「突擊」教室內的混成教學。

張麗善表示，土庫國小林姓三姐弟的父母在外地工作，小孩跟阿嬤住，圖書館是他們經常去的地方，這次校園暫停實體課，讀國小的2姊弟（另一個上幼兒園）決定借一台平板就好，另一人用圖書館的電腦。

張麗善說，雲林縣的平板電腦是夠的，只要孩子需要都有，林姓三姊弟很棒、很認真，圖書館成為孩子們成長的地方很棒，她很支持，她同時也向館長的愛心與用心表達肯定。

虎尾鎮公所今天也宣布鎮立圖書館宣布開放網路、電腦等設備給家中缺乏遠距教學設備學童使用。另配合學童課程，圖書館原是每周一休館，即日起取消，並安排館內人員協助學童上線學習。

圖書館長翁奭彰表示，該館包括英語學習專區在內共10台電腦，可供學童遠距教學，星期一至星期五上午8點至12點、下午1點到5點，持圖書館借閱證向工作人員登記使用，為避免白跑一趟，小朋友前來圖書館前可事先打電話詢問是否還有空位。

鎮長丁學忠表示，疫情嚴重衝擊每個人的生活，把有限的資源留給最需要的人，讓每個孩子在疫情中都能保持學習。