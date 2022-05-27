宜蘭縣今天（27日）新增1779人確診，累計全縣確診個案3萬7370人，今天新增9名死亡個案，相關個案是5月14日至5月20日陸續發病，宜蘭縣長林姿妙宣布，為讓學童盡快接種疫苗，早日獲得保護力，已安排68場次校園施打，28、29日的疫苗快打站也有提供學童施打BNT疫苗服務。

宜蘭縣衛生局表示，新增9名死亡個案年齡為40多歲至90多歲，分別是5位女性、4位男性，其中3人未施打疫苗、另1位施打2劑疫苗，其餘5位則打滿3劑，6人有慢性病史，相關個案自5月14日至5月20日陸續發病，因不堪病毒侵襲導致病程惡化，近日不幸逝世。

校園疫情方面，新增確診學生數311人、教職員工37人，累計共5746位學生、573位教職員確診。

縣府表示，6歲至11歲兒童疫苗校園施打場次，目前已安排68場次，其餘場次陸續安排中，希望家長評估孩子的健康狀況後，踴躍接種疫苗；家長也可以帶孩子至縣內合約疫苗醫療院所施打，提升孩子的保護力。

明、後兩天即將開打的第16波疫苗快打站，主要規畫為學童施打BNT疫苗的快打站。宜蘭運動公園體育館站及五結慈濟接種站，主要服務5歲以上至18歲高中職及專科3年級學生，宜蘭慈濟接種站主要服務滿12歲以上的縣民。

衛生局呼籲，請民眾依分流原則至接種站施打疫苗，若為確診者，確診後3個月內先不要施打疫苗。