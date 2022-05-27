雲朗觀光集團旗下雲品(2748)董事長盛治仁表示，疫情估對觀光業帶來2大變革，雲品對此朝更頂級高端市場靠攏，且有許多跨業合作的新商業模式洽談簽約中。同時，呼籲政府短期應優先考慮提供產業紓困作為淡季「及時雨」，亦可針對人才流失危機進行補強。

盛治仁指出，疫情估對觀光業帶來兩大變革，一是商務旅遊將減少，但個人旅遊或體驗會增加。二是消費者對環境安全衛生、永續的要求會提高，希望在旅遊品質、旅遊體驗上得到更多的心靈滿足度，所有觀光業者應對此做好準備及規畫。

盛治仁指出，雲品未來將朝更頂級、高端市場靠攏，提供消費者更多不同的旅遊經驗。目前有幾個新商業模式規畫洽談中，許多是過去飯店業較未從事的跨業合作，最近正討論簽約事宜，預期未來幾個月就能對外揭露。

針對政府規畫提供55億元預算協助振興觀光產業，盛治仁認為，振興產業可分「振興」跟「紓困」二區塊，前者屬於較中長期計畫、在疫情趨緩後執行，後者則是許多業者短期較需要措施，因2個月來已對各產業造成許多財務壓力，希望政府能一併考慮短期紓困計畫。

盛治仁指出，短期的紓困措施也可以針對觀光業人才流失的危機進行補強。2年間已有非常多優秀從業人員因疫情離開觀光產業，若產業長期營運不良導致人力縮編，優秀人才會轉職到其他領域不再回頭，一旦疫情過後，一段時間內將出現人力斷層，

盛治仁認為，如何適任留才是目前觀光業的一大挑戰，業者們應該超前部署思考，疫情過後如何把已流失的人力資源找回來，不要因為疫情，將台灣已達千萬人次的觀光大國成績因而抹滅、觀光業人力因此流失，這是目前較擔心憂慮之處。

盛治仁指出，現在對觀光產業就是最大衝擊時期，傳統而言4、5月本來就很辛苦、甚至6月也是淡季，若現在就有紓困計畫，將是很好的及時雨。以義大利為例，在2021、2022年間每個月均補貼飯店業每位員工的基本薪資收入，讓員工可長期擁有穩定收入保障。

至於規畫9月才上路振興觀光金額，盛治仁認為政府在執行上會有一定難度，站在業者立場來講當然希望振興金額越多越好，但政府預算也是有限，業者對於振興本來就心懷感激，主要還是要看資源配置。