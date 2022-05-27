新北中信特攻籃球隊季後賽首輪第二戰，回到新莊體育館迎戰臺中葳格太陽，靠著洋將馬龍（Marlon Johnson）31分17籃板，和林秉聖、阿巴西各拿20分的火力轟炸，終場以118比96，成功在主場痛擊太陽，將系列賽扳成1比1平手。

回到特攻基地的中信特攻背水一戰，不只有行政院人事行政總處人事長蘇俊榮特別蒞臨擔任開球嘉賓，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒更親臨球場觀戰，讓特攻球員們士氣大振，從開賽5分鐘後即一路保持領先，更在連續外圍火力挹注下，一度於下半場拉開到將近30分超前。

阿巴西擺脫近期的低潮，全場進帳20分，成贏球關鍵。(圖／官方提供)

「很感謝辜仲諒董事長賽前特別到球員休息室激勵大家，讓球員能更集中精神上場作戰！」總教練李逸驊表示，今天這一戰全隊將士用命，阿巴西也終於擺脫近期的低潮，三分外線5投4中，全場進帳20分，絕對是贏球一大關鍵。

「昨天光哥特別打電話請亞軒跟我分享如何走出低潮，亞軒說他的方式是看自己之前的好球精華。」阿巴西聽完如法炮製，比賽前一晚看了自己在T1 League創下單場52分紀錄的Highlight影片，逐漸找回比賽感覺。

林秉聖進帳20分，贏球關鍵為凝聚力。(圖／官方提供)

至於同樣進帳20分的林秉聖，則談到今天贏球關鍵在於「凝聚力」，「我們團隊不分本土或外援，今天大家都很拚，展現贏球慾望，不只默契越來越好，也都很積極做好防守。」

中信特攻本場壓迫性防守奏效，總教練李逸驊除了肯定林秉聖和謝亞軒積極防守，成功壓低塔克及何喬登的得分，也提到林韋翰第一線斷球壓迫的重要性，「韋翰今天在攻防兩端都能穩定軍心，今天這場球的勝利，他沈穩的表現絕對居功厥偉。」

系列賽扳成1比1平手，中信特攻本週六(28日)將再度前進臺中葳格太陽踢館，期待能延續「閃電球風」再飆下關鍵勝利，一舉奪得晉級總冠軍戰門票。