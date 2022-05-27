女星朱芯儀今年3月宣布罹患乳癌，歷經6次化療後，預計5月進行乳房切除手術，稍早她也在instagram限動發文宣告「上戰場去」，老公衛斯理則以28字溫馨喊話，讓網友們看了不禁紅了眼眶。

朱芯儀在今年36歲生日前夕，吐露被診斷出罹患乳癌，發現時已是第二至三期，除了積極接受治療，也分享抗癌歷程給癌友們，不過接受化療後，出現味覺喪失等高達9種副作用，尤其來到第6次化療時，不僅頭暈目眩的感覺延續兩個禮拜，手腳也有麻麻的症狀，狀態可以說是相當虛弱。

朱芯儀限動發文「上戰場去」，老公衛斯理28字溫馨喊話。(wes69chia IG)

朱芯儀稍早在instagram動態寫下：「啟動勇氣跟勇氣，上戰場去，一切順利」，還不忘標註老公衛斯理，衛斯理也轉發此貼文，並向老婆喊話：「老婆加油！別怕我都會在！答應孩子們要把健康的媽媽帶回家」，雖然僅短短幾句話，卻充滿洋蔥味，讓網友們看了為之動容。

日前夫妻倆慶祝結婚11週年紀念日時，朱芯儀有感而發表示：「一路以來的確前方多困難，我們都攜手渡過，今年遇到最考驗的關卡，你比我還緊張」，還不忘感謝老公「謝謝你做到了結婚時答應的事，我努力照顧全家，你努力照顧我，讓自己越來越好，也讓我們全家都越來越好」，她更曬出夫妻倆的合照，手中捏著乾燥花，秀出老公送的窄版琺瑯手環，象徵小倆口的愛情如鋼鐵般堅硬。