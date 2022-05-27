宜蘭縣的垃圾車App系統在2015年啟用，但因操作介面不方便、垃圾車定位與預估到站時間不精確，為民眾詬病，宜蘭縣環保局將系統全面優化，改善垃圾車即時位置與清運動態，新版「宜蘭垃圾車」App即起上線，盼能減少縣民在外等待倒垃圾的時間。

宜蘭縣環保局表示，宜蘭縣各鄉鎮市公所垃圾車清運路線、定時定點收運，總共有77條路線，但春節、連續假期、颱風過後，以及每周四、日，偶而會因為垃圾量較多，導致垃圾車無法在表定時間收運。

環保局強調，新版「宜蘭垃圾車」系統建置，包括網頁版便民查詢、APP便民以及車隊管理等系統，清潔隊及環保局人員可透過車隊管理平台，在Google地圖即時監控車輛，強化監督管理。

便民功能部份，新版App便民系統主要功能包括，升級採用Google圖資、每5秒回傳GPS訊號車輛位置，可準確預估到站時間或即時掌握車輛目前位置，也可查詢路線及班表、自訂搜尋範圍，來選擇最近清運路線，另到站提醒功能配有特殊鈴聲，避免與一般手機通知混淆。