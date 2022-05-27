台南市東山區農會今年首度辦理評鑑咖啡分享媒合及拍賣會，特等獎為御香咖啡園生豆，買家以每公斤1萬元拍到。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市東山區農會27日上午舉行精品咖啡拍賣會，吸引來自全國行家搶購，搶標過程刺激，特等獎以每公斤1萬元拍出，現場精品生豆亦銷售一空，參與買家、莊園及廠商反映非常熱烈。

東山區農會於2013年起辦理精品咖啡評鑑，透過專業、公平及公正之比賽，讓東山咖啡品質持續進步並更具競爭力，東山區農會今年首次辦理評鑑、媒合活動，期望能夠促進產業之間的合作關係，讓商家及咖啡業者深入了解東山地區的咖啡，拓展國內之通路，並讓東山咖啡走向國際。

此次媒合會，經過24至26日評鑑咖啡生豆，由陳建源榮獲特等獎、金讚咖啡農莊園葉明讚獲頭等獎，大鋤花間生態農場郭雅聰獲金質獎；其中評鑑達成績達80分以上標準之精品生豆共25支。

東山農會27日邀請咖啡農友、餐飲業者等相關有興趣人員，現場進行品測、拍賣，買家透過乾香、溼香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，購買屬意的精品咖啡豆。

首次拍賣會由農會總幹事余淑琴親自擔任拍賣官，現場拍賣氣氛熱烈，特等獎咖啡豆以每公斤1萬元高價拍出，參與買家、莊園及廠商期望明年再度來競標。