亞東醫院今天上午出現大量人潮施打兒童BNT疫苗，新北市議員李坤城呼籲市府設專案，提供5、6歲兒童至指定地點或幼兒園施打，或讓校園疫苗在6月中前打完。對此，新北市副市長劉和然表示，重點不是哪天可以把疫苗打完，而是中央何時會把需要的疫苗配發到地方政府，只要疫苗一到，新北市會在最快時間施打完畢。

劉和然說，亞東醫院今早湧入1000多位民眾接種，由於各醫療院所都跟衛生局保持聯繫，醫療院所也會啟動機動調整機制，只要各醫院當天預約民眾多，就會馬上調整施打動線，像是亞東醫院今早就調整成6線施打，很快就打完疫苗，

新北市5至11歲兒童有23萬5874人，其中有21萬多人是小學生，2萬多人是5、6歲兒童，目前有一定比例施打默德納，而兒童BNT將分2次配送，5月24日配送5.7萬，今天會再配送3.8萬，因此第一波配送就有9.5萬。

由於新北市5至6歲、6到11歲兒童人數的比例是1：5，新北市各校已安排好入校施打的方式，也跟鄰近醫療院所聯繫好。劉和然表示，議員提出該建議代表他對於疫苗施打細節不是很清楚，許多人都會好奇為什麼要排到6月中下旬施打，其實重點不是何時將疫苗打完，而是不知道中央何時會將疫苗送到。

劉和然說，原本疫苗是按照兒童數1：5的比例，分別配送1萬、4.7萬劑BNT疫苗到診所、學校，後續發現有學校停課，家長趕往醫療院所施打的狀況，因此新北馬上調整為2.5萬劑配送診所，其餘疫苗留在學校的方式，雖然有部分學校停課，但疫苗接種仍不停止，只要跟醫療院所聯繫、疫苗夠，學生就可以到學校施打。

劉和然說，市長裁示今日配送的3.8萬劑疫苗，將採機動方式，了解各醫療院所施打狀況後，視實際需求調整比重配送。另外，5至11歲兒童原本無接種意願，但考慮後臨時想施打者都可以隨時反映，將會一律比照施打。