瑩碩(6677)今日舉行股東會，董事長王建治說，公司將持續展現旗下特殊劑型平台的藥物開發成果，以及在病毒共存新常態下，繼續推進授權與合作案，隨著海內外市場拓展效益的逐漸顯現，加上子公司營運穩健回升，看好今年營運表現將優於去年。

瑩碩去年合併營收8.24億元，歸屬母公司稅後淨利1923萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.4元。王建治說去年因疫情嚴峻，影響海外合作業務的推進，使得整體營運未如預期成長，但公司仍加大研發力度並調整策略，朝與國內同業結盟進行資源整合，隨著合作綜效顯現與階段里程碑金達標，去年全年維持獲利，但為保留資金繼續衝刺營運，今年將不配發股利。

總經理顏麟權表示，研發創新是藥廠最重要的價值。瑩碩專注於劑型改良的開發，建立起多個特殊劑型藥物平台，因此研發費用一直占營收高比例，近二年集團投入的研發預算更在1億元以上，去年達到1.1億元，年成長10.76%，並占年度營收的13.52%，2022年將持續擴大研發投入，盼透過高強度的研發支出蓄積營收與獲利的能量，形成一個正循環的營運成長方程式。

顏麟權進一步表示，瑩碩近年密集取得藥證，代表研發投入成果顯現。日前透過CORS(滲透泵控制釋放系統)技術平台開發出的泌尿科用藥「列優平」，再獲台灣衛福部食藥署(TFDA)核准上市，接下來將提出健保藥價申請，第四季可望展開銷售。此外，預計今年將有3-4個藥品於台灣、中國二地分別提交藥證審查申請，其中包括以COMP(多功微粒藥物組合系統)平台開發、用於治療攝護腺肥大的新劑量新藥，未來隨著藥品陸續取得藥證，對營收和獲利成長將大有挹注。

子公司部分，歐帕在客戶轉換調整告一段落後，營運可望重返成長軌道；泰和碩持續多元布局產品線，其中代理韓國新冠唾液抗原快篩產品已向TFDA提出專案輸入申請，該產品屬家用型，並以唾液為檢體，具採檢無痛、操作門檻低等優勢，適合兒童與需要頻繁採檢的族群，一旦獲准進口，不僅有助提高民眾對新冠篩檢的接受度，對母公司合併營收亦將帶來貢獻。