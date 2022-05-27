台南市分析疫情為緩慢上升趨勢。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

衛生局長許以霖呼籲長者趕快打疫苗。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增7376例，一口氣比昨天增加1505例，衛生局長許以霖說明，台南疫情呈緩慢增加，全市完成2劑疫苗施打為143萬劑，以總人口185萬多人計算，還有42萬人處於高風險，值得注意的是6歲以下確診5.1％比長者還高。

市長黃偉哲說，今天病例增加這麼多，可能與26日起快篩陽視同確診有關，也可能以前有人快篩陽未再PCR，也可能疫情變嚴重，這些原因都有可能。

許以霖說，其實台南從5月12日開放居家隔離、居家檢疫、自主防疫等三類對象視訊判讀陽性快篩，個案數就開始上升，因判讀相對簡單，18日開放65歲以上視訊判讀陽性快篩，確診病例數也增加，可以看到快篩陽性視同確診，台南疫情緩慢增加中。

許以霖也強調，台南目前有185多萬人，完成2劑疫苗施打143萬人，還有42萬人處於高風險，完成3劑施打113萬人，72萬人處在風險中，目前7萬7918人確診，占總人口4.2％，因Omicron很多為無症狀，預估實際染疫數應有15萬人，以之前預估全市有15％人口染疫，台南還有一小段路要走，預期1周內疫情趨緩。

他說，台南目前6歲以下確診人數為4728人，占5.1％，65歲以上長者7232人占2.2％，

75歲以上2353人，占1.9％，但長者有疫苗可打，6歲以下孩子沒疫苗打，尤其75歲以上疫苗覆蓋率差，呼籲75歲以上長者趕快打疫苗，因為長輩打不打疫苗跟幼童有連動性。

成大醫院感染管制中心主任陳柏齡說，台灣疫情跟其他國家相比，目前看起來不太像美國、英國爆炸型上升，也期望能緩步上升，減少醫療負擔。他也以成大醫院這1、2天為例，已感覺到中重症分流，醫療壓力明顯減輕，得以把醫療量能集中於照顧重症患者。

他也呼籲，大部分患者雖為輕症，但沒打滿疫苗則相對容易重症，提醒盡快打疫苗，尤其，老人、幼童病情變化非常快，有時候連急救機會都沒有，讓人遺憾。