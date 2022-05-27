「甜蜜教主」王心凌近日參加大陸綜藝《乘風破浪》，首集她就以經典成名曲《愛你》掀起一波回憶殺，不僅直衝當日熱搜冠軍，在抖音、B站、快手直播等平台都迅速登上熱榜冠軍；而今（27日）《乘風破浪》更新片段，王心凌被其他大陸藝人推薦吃兔頭，讓王心凌嚇得直搖頭。

王心凌近期參加大陸綜藝《乘風破浪》，在節目中唱跳經典成名曲《愛你》，掀起王心凌的男粉絲跳《愛你》的風潮，雖然這些男粉絲都已經隨著時間邁入中年，但看到年輕時的偶像還是十分激動，粉絲族群從男到女從老到少，國民度十分強大，甚至有許多粉絲為了王心凌去買該節目電視台的股票，揚言要是王心凌被淘汰就把股票全賣了。

今（27日）《乘風破浪》更新節目片段，王心凌與吳莫愁、黃小蕾、吳謹言3人同組準備第一次的公演舞台，節目花絮中幾人在宿舍吃飯，該日的餐點其中有當地美食「兔頭」，吳謹言主動詢問王心凌：「妳吃過兔頭嗎？」王心凌搖頭說沒有吃過，在小組中年紀較大的黃小蕾提議喂其他人吃兔頭，讓王心凌嚇到發出慘叫，顯然是不太能接受這項食品。

事後黃小蕾貼心剝好主動喂到王心凌嘴邊，難以克服心理因素的王心凌不斷發出哀嚎，全身都表達了抗拒，黃小蕾又推薦起兔腦好吃，讓王心凌招架不住哀求：「我真的不行，（吃腦）我不行。」一旁的吳謹言見狀主動伸嘴，將腦吃了。被吳莫愁虧：「感覺跟擋酒一樣。」這個片段立刻衝上微博熱搜第二，可見王心凌的熱度之高，不少王心凌的粉絲在影片下方感謝吳謹言解救，而王心凌事後接受採訪，承認有吃兔肉，表示「我生平第一次的一小塊兔臉頰，還…可以」。