舒夢蘭參與偽虎鯨救援任務。（東森提供）

金鐘主播舒夢蘭主持節目上山下海不斷挑戰極限，今年挑戰拍攝難度最高的太平洋抹香鯨，必須乘風破浪、出海多次，但舒夢蘭笑說這不是最難的，最驚險的是在參與擱淺鯨豚救援任務，為了測試牠是否有食慾，需徒手拿小魚在偽虎鯨嘴邊「引誘」，舒夢蘭說：「手差點就被吃掉了！」

偽虎鯨被科學界稱為「笑臉殺手」，滿口尖利鋸齒多達40幾顆，專門獵食大型魚甚至鯨豚，非常兇猛，去年有一隻在宜蘭蘇澳擱淺上岸，舒夢蘭第一時間抵達參與救援任務，還加入保育員輪班不分日夜紀錄醫療過程，總共記錄了九天八夜。期間最驚險的是要徒手拿小魚餵食偽虎鯨，舒夢蘭手上僅戴薄手套，手離偽虎鯨兩大排尖牙只有幾公分！連顫抖都不敢，深怕手指被當成食物一口咬掉。在台大獸醫師引領之下順利完成，舒夢蘭餘悸猶存驚呼：「一不小心，手就被吃掉了!」

舒夢蘭這次在花東海岸紀錄抹香鯨族群，竟拍攝到長十幾公尺巨大的抹香鯨媽媽正在哺育寶寶的珍貴畫面，也獨家申請到澎湖望安綠蠵龜產卵保護區拍攝許可，經過多日夜間守候，拍攝到一隻年輕母龜竟將卵產在岸邊，海潮來就會被沖掉了，「就是『海砂屋』的意思」舒夢蘭說，於是在保育人員陪同下將卵窩移位至安全地點，而一切動作需在黃金４小時內完成，否則將可能影響孵化，這個夜晚很不平靜，但在50天後，拍攝到一百多隻小龜破殼而出回到大海，舒夢蘭說再辛苦都值得。

由舒夢蘭領軍，榮獲6座金鐘獎的聚焦全世界團隊歷時700多天拍攝，除了見證生命誕生的喜悅，同時也記錄下人類造成的傷痛，據海保署資料，平均每2.5天就有一隻鯨豚擱淺；因為氣候變遷溫度升高，母龜產卵逐年銳減，兩大指標保育動物，一旦消失絕跡，也代表海洋生態的崩解，最終將會影響人類生存。《大洋的召喚》連續3集，盼透過宏觀視野、紀錄浩瀚生命，也喚醒觀眾反思，如何為我們的海洋保育盡一份心力。《大洋的召喚》28日起每周六晚8點在東森新聞51頻道播出。