在PC、NB、TV、5G、6G、手機、伺服器、雲端設備的不斷升級，加上AI、HPC、電動車、自動駕駛、低軌衛星、元宇宙等新興科技的蓬勃發展，臺灣IC半導體迎來龐大的商機及無限成長空間。元大金(2885)旗下元大證券協助投資人輕鬆聚焦IC設計產業的商機，發行ETN「元大IC設計N」，預計在下周掛牌買賣，本次發行10年期，可專注投資15檔特選IC設計產業股票表現，發行價格為每單位5元。

「元大IC設計N」所連結的「特選臺灣IC設計產業代表報酬指數」，精選IC設計產業鏈上市上櫃具代表性的15檔成分股票。成分股大多是營收獲利高且股性活潑的高價股，其中力旺(3529)、信驊(5274)及祥碩(5269)三檔，目前股價更是千元以上。利用此檔ETN投資指數，大約只要5000元，即可將15檔高價股輕鬆納入投資組合。

目前「特選臺灣IC設計產業代表報酬指數」前七大成分股為：瑞昱(2379)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、力旺、群聯(8299)、信驊及智原(3035)，合計約占7成。指數成分股於每年5月重新定審，單檔上限為15％。回測過去5年績效，累積總報酬率為334％；相較同期大盤指數報酬130％，表現相對出色。