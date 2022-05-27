騎士衝撞卡車底「雙腳騰空抽搐」影片曝 網嚇：傷到腦了

驚悚影片曝光！桃園市中壢區1輛轎車昨晚（26）在路口迴轉時，遭直行機車從後方撞上，機車騎士當場摔進車底，雙腳騰空並抽搐不停，之後全身還連續詭異抖動，不少網友推斷應是癲癇發作，擔心已傷及腦部，影片曝光嚇壞不少人，警方表示雙方均未酒駕。

影片中小客車在路口準備迴轉時，突然後方1名機車騎士閃避不及撞上並摔車，騎士一度上半身摔進轎車車底，倒在地上時雙腳騰空抽搐不停，之後全身也連續大幅度顫抖，轎車上2名駕駛下車查看時神情相當慌張，在旁錄下驚悚過程的民眾怒罵「X！會不會開車，趕快打救護車，幹什麼」。

轎車在路口迴轉時，遭直行機車從後方撞上，機車騎士當場摔進車底，雙腳騰空並抽搐不停，之後全身開始詭異抖動，不少網友推斷應是癲癇發作。（翻攝自記者爆料網）

其他網友紛紛推斷該騎士很可能癲癇發作，「很可能傷到腦了」、「憐了，後方機車被前面的機車害慘了」、「嚴重應該腦震盪」、「傷到腦了，身體才會不自然放電抽蓄」、「頭去撞到車子最硬輪框那邊了吧，傷到腦了」、「傷到脊椎就中斷傳輸了，會直接癱瘓」，也有人認為機車騎士車速過快，也有部分肇責。

中壢警分局指出，26日晚間8時許，22歲王姓男子駕駛小客車行駛在環中東路與新中北路口，欲迴轉往平鎮方向，當時正直行的22歲林姓機車騎士疑反應不及，直接撞上汽車後方；警方實施酒測後，確認雙方皆無飲酒，詳細肇事原因與責任歸屬尚待進一步釐清。