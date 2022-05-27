對於以色列外交部指示其全球代表不要邀請臺灣外交官參加官方活動或參加臺灣代表組織的活動一事，PTT網友諷刺民進黨真強，「把路越走越窄」、「台灣國際關係有史以來最好」、「覺青衝鋒隊，出征的時刻到了！」

《以色列時報》5月24日報導，以色列外交官被告知不要會見臺灣官員，以免激怒中國大陸。據報導，為了避免與中國大陸發生外交衝突，以色列外交部指示其全球代表不要邀請臺灣外交官參加官方活動或參加臺灣代表組織的活動。

報導指出，以色列外交部高階官員向該國外交官員緊急呼籲，不要邀請台灣外交人員參加以色列建國74周年活動，也不要參加台灣10月國慶日活動。並且，以色列代表們不應在公共場合或以色列大使館或任何其他官方設施與臺灣外交官舉行正式會議。

美國總統拜登週一表示，如果中國大陸入侵臺灣，美國將進行軍事干預。拜登說，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，保護臺灣的義務更加強烈。

以色列試圖與中國大陸保持強有力的政治和經濟聯繫，同時又不激怒其最親密的盟友美國。

對此，PTT網友諷刺，「之前蔡英文不是去過？」「沒把我們外交最強總統放在眼裡？」、「塔綠班集結，出征了」、「台灣國際關係有史以來最好」、「覺青衝鋒隊，出征的時刻到了」、「蔡英文到底要走什麼路線阿」、「民進黨真強，把路越走越窄」、「靜俏俏，塔綠班乖的跟什麼似的」！