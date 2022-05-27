為鼓勵長輩打疫苗，打完還送禮券跟快篩試劑。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗施打站資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗施打衛生所場次。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗施打衛生所場次。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗施打衛生所場次。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣27日新增2716例新冠肺炎本土確診案例，分別為1315名男性和1401名女性，年齡0-94歲，12歲以下333人，65歲以上245人，多數為18-64歲青壯年，約占73％。無症狀者2589人，約占95％。5、6月份由新仁醫院在竹北里集會所開設多場社區BNT疫苗接種站，本周日（29日）上午8時至11時30分則由大安醫院加碼增開新竹縣婦幼館接種站，提供600個5-11歲兒童BNT名額預約接種，不供隨到隨打，今晚7時開放預約。

2716例地區分布為竹北市879例、竹東鎮473例、湖口鄉549例、新豐鄉319例、新埔鎮123例、關西鎮92例、芎林鄉81例、橫山鄉39例、寶山鄉55例、北埔鄉18例、峨眉鄉14例、尖石鄉44例、五峰鄉30例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離521人、居家照護2萬5344人。

竹縣衛生局指出，新竹縣65歲以上（原住民55歲以上）長者自5月28日起，原先打疫苗贈送1000元禮券（中央500，新竹縣500）活動繼續延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。據疾病管制署統計資料顯示對18-74歲民眾而言，完整接種3劑疫苗較未接種疫苗者在感染新冠肺炎後可減少90％以上的死亡率。請長輩把握時間盡早接種疫苗，提昇保護力。

衛生局提醒，快篩陽性經醫師評估後即為確診的措施已上路，醫師完成傳染病通報作業，確診民眾就會收到簡訊通知，並可自行填報確診者自主疫調回報，可加速取得隔離通知書，請確診民眾在填報時，務必確認送出資料正確無誤，以便系統即時發送隔離通知書。萬一錯誤需修改，也可在24小時內至原連結編輯一次。一旦超過24小時或已經修改過1次，就不能再自行修改或由衛生單位協助修改了。系統發出的通知書都是依據民眾填報或回報的資料產生的，並非衛生單位可以任意修改，請民眾務必自行確認資料正確性。

衛生局說明新竹縣疫苗接種規畫，BNT疫苗合約院所均提供接種服務，請民眾依各院所時間預約接種。為服務鄉親，縣府也協調新仁醫院和大安醫院（本周日開設1場）團隊在5、6月開設多場BNT社區接種站，請鄉親多加利用。

校園接種部分，因12-17歲青少年實施過基礎劑接種，現階段以5-11歲國小集中接種為優先，之後再依疫苗量能安排12-17歲青少年追加劑校園接種。5-6歲幼兒園學童可能無法完整表達接種前後身體狀況和感受，因此不辦理校園集中接種，請家長帶幼童至合約院所接種。未能在校園接種的學童及青少年都可到本縣合約醫療院所接種疫苗，提醒家長事先詢問預約。

目前兒童莫德納疫苗持續接種中，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），在第1次追加劑間隔5個月後可接種第2次追加劑（即第4劑）。