愛客樂登觀光巴士開唱。（好痛音樂提供）

金曲獎六度入圍台語歌后的張涵雅，近日攜手愛客樂、黃昺翔等9組歌手，應「好痛音樂」之邀5月初登上觀光巴士，為《Taiwan Tone線上Atmos沈浸式音樂會》全程在巴士上層表演，近期大雨連連，所幸活動當天趁雨勢開始前完成拍攝，讓所有歌手直呼感恩！但意外小插曲是歌手姚宇謙演唱時被樹枝砸到臉，且隔天所有工作人員都覺得還在暈車，所幸順利完成演出。

「好痛音樂」首次以 Dolby Atmos的技術，後製每組歌手們演唱的每首曲目，歌手輪流站在觀光巴士上層的露天平台演出，在沿路車體搖晃的過程中完成拍攝。此次線上演唱會行經台北重要地標，如台北101大樓、小巨蛋、世貿中心、華山文創園區等，張涵雅表示是第一次在露天巴士唱歌，有點唱上癮，追問她下次想去哪個城市唱？她妙答「希望繞台一圈」。

影片以台灣黑熊人偶串起整場音樂影像，傳達Taiwan Tone的在地展演精神，巴士繞著台北以台北市景為背景做拍攝，成就了一部好聽好玩的音樂Video，創新YOUTUBE線上沈浸聆聽的音樂體驗。這場一共邀請了9組母語創作歌手，有原住民阿美族語舞思愛、太魯閣族語姚宇謙Lowking、賽德克族語幽谷瓦歷斯YokuWalis、海陸腔客語歌手彭柏邑及愛客樂邱廉欽、四縣腔夏以儷、閩南語創作歌手陳以恆、黃昺翔以及張涵雅等人在觀光巴士上唱歌，合力拍了一部長達近2小時的音樂特輯。