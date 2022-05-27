26日是中央公布快篩陽經醫師認定即確診新政策實施的第一天，基隆市府27日公布，中央流行疫情指揮中心公布的確診人數有2043例，26日全基隆市總計通報400人確診，其中388人依症狀給藥。

基隆市長林右昌27日表示，中央公布的基隆確診人數共有2043例，其中包括女性1106人、男性則有937人。依年齡層區分，27日確診者中以25-34歲最多，有393人、占19.24％，35-44歲次之，有350人、占17.13％，至於75歲以上的長者有72人、65-74歲有158人、6歲以下有117人。

在新冠專責病床的使用率方面，基隆市全市的新冠專責病床共有235床，目前已收治199人、空床36床，空床率15.3％；其中包括基隆長庚醫院收治重症56名、中症27名、輕症59名；部立基隆醫院收治重症9名、中症33名、輕症8名；三總基隆分院收治中症4名、輕症3名。

日前基隆市宣布免費提供快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童，截至27日中午為止，基隆市府已發給0-7歲幼童5828人共17484劑、孕婦326人共發出1630劑、新生兒23人共115劑，總計已發給6177人，共19229劑快篩。