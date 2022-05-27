本次紓困共計調度28.5億，協助市民度過疫情難關。 。（北市府提供）

北市砸28.5億展開9大紓困措施！ 包括延稅、降稅、減租等

台灣本土疫情升溫，各行各業受創嚴重，目前國內疫情還在高原期，不過北北基桃狀況已趨穩定，台北市長柯文哲今宣布北市啟動「9大紓困措施」，包括延稅、降稅、減租、免租、延租等方案，共計調度28.5億，協助市民度過疫情難關。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，疫情期間有4個工作要做，分別是防疫、紓困、振興及轉型，疫情發展2年來，通貨膨脹很厲害，再加上俄烏戰爭，萬物皆漲，社會底層、產業受傷很重，但後疫情時代最重要的還是產業轉型，因為產業狀態已和過去不同。

柯文哲表示，北市已展開9大紓困計畫，由於2020、2021年已有紓困經驗，原則上北市要紓困到什麼程度，必須要有科學根據，原則上會以捷運運量作為基準，因為人流等於金流，既然捷運運量降到50％，所以就比照2020年的概念，公營場館的房租將減租50％3個月。

據北市府規畫，今年9大紓困措施分別為，延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資及勞工紓困。針對商家和企業，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或縮減營業面積房屋稅率降為2％。另外承租市有不動產作營業用，租金減50％、停業期間免繳租金，作住宅使用的租金可減20％。

針對勞工部分，則是推出北市安心關懷上工等8項計畫，協助受疫情影響勞工上工，失業給付線上即時辦理，以及失業勞工子女就學費用補助等等。本次紓困，將從5月1日開始一直到7月31日，共實施3個月。