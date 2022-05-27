行政院長蘇貞昌今天上午表示，最快下周開放民眾可以線上下載隔離通知書。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，蘇院長指示下周要達到一定滿意度，目前已完成大部分，僅雙北還有一些卡卡的，希望在唐鳳政委和資訊處努力下能解決。

近期國內染疫人數大增，行政系統卡卡、相關通知書開立延遲等問題，歷經多時總算陸續獲得改善。指揮中心已於25日起開放數位證明平台申請「接觸者隔離證明」，蘇貞昌今天再透露，下周起將開放確診者自行下載隔離通知書。

陳時中表示，蘇院長要求下周要把這件事達到一定的滿意度，讓這事情不用那麼擔憂，這兩天已經完成了大部份，除了雙北好像還有一點卡卡的，在資訊處和唐鳳政委努力下，希望能夠解決。

「快篩陽性視為確診」25日起擴及全民適用，有民眾不解，如果對於自行快篩結果有疑慮，是否仍然可以安排PCR採檢？指揮中心發言人莊人祥表示，先前有公布6個PCR採檢時機，其中一項是說，可以直接到社區篩檢站做PCR，據了解各篩檢站都有這樣的設計。

近來有民眾確診後想看中醫領取清冠一號遭拒，中醫師表示要PCR陽性才能領取。陳時中表示「沒有這項規定，確診就是確診」，日前已經公布病例定義，很清楚寫下「快篩陽性經醫師診斷之後確診」，不管是PCR或快篩來的都是確診，再次講清楚讓相關人員了解，希望保障病人權益。

另外，部分確診者康復後回到職場飽受歧視。陳時中呼籲，請用平常心、同理心看待，沒有染疫的人對染疫者的言語暴力是不好的，染疫者對其他染疫者也不要牽拖，例如「是你傳給我的」、「早知道不要和你一起」等話語都不恰當；在高疫情時代，染疫可能變成未來的常態，請大家不要互相攻擊、霸凌、牽拖。