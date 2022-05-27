2016年當時擔任律師的陳明賢，陪同莊姓被告出庭接受檢察官訊問，但檢察官認為陳手寫內容太過詳細，指揮在庭法警扣押陳的筆記內容並禁止繼續筆記，陳不服提抗告但被駁回，他聲請釋憲，憲法法庭判決部分違憲，這也是首件非當事人、律師單獨提釋憲案。

憲法法庭判決，刑事訴訟法第416條第1項及其他規定，就檢察官禁止或限制辯護人於訊問時在場、筆記或陳述意見之處分，未賦予被告、犯罪嫌疑人或其辯護人享有向法院聲明不服、請求救濟之機會，於此範圍內，與有權利即有救濟之憲法原則不符。

憲法法庭認為認為，相關規定違反憲法保障訴訟權之意旨，相關機關應於本判決公告之日起2年內，依本判決意旨修正刑事訴訟法，妥為規定；完成修法前，被告、犯罪嫌疑人或其辯護人，類似狀況可向其所屬法院，聲請撤銷檢察官處分。

不過，這起案件2018年監察院通過監察委員楊芳婉及高涌誠之調查報告，請高雄地檢署研處，並請司法院、法務部研議相關規定，但至今司法院主管機關未修法，最後由憲法法庭判決部分違憲。