國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄27日新增1萬1239例本土確診個案，其中民眾快篩陽就判定確診的共有7133例，而到醫院經由採檢PCR判定確診的民眾共3928例，快篩判確診及PCR判確診的比例約為2比1，高雄市長陳其邁表示，由於目前高雄快篩陽性確診率約90％，因此預估有700多例屬於偽陽性的確診個案。

高市府衛生局說明，快篩陽性民眾經醫師診斷後就視同確診的政策正式上路，經過統計，新增確診個案中，快篩判定確診民眾與PCR判定確診民眾的比例約為2比1，共有7311人屬於快篩陽判確診，若依目前高雄快篩陽性確診率約90％來看，估算有700多例是偽陽性確診個案。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾，百分比為18.9％，而0到11歲則是11.8％、12到19歲6.7％、20到29歲16.2％、30到39歲17％、40到49歲17.8％、65歲以上11.5％。