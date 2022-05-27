美元料將在周五創下將近4個月來最大單周跌幅，跡象顯示聯準會可能在下半年放緩甚至暫停緊縮周期，使市場對於該央行激進升息的預期降溫。

美國公債殖利率普遍下跌、疲弱的經濟數據，以及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）等聯準會決策官員本周發表言論轉趨保守，使這一波央行將大舉升息所觸發的美元漲勢可能畫下休止符。

ING集團策略師表示，市場對聯準會可能在9月暫停緊縮周期的臆測，肯定會讓美元持續走軟。

美元指數最低跌至101.43，為4月25日來首見。本周以來，美元指數下跌1.3%，創下今年2月首周以來最大單周跌幅。

在本月早些時候，美元指數一度漲破105，創下近兩年新高，但隨著美國經濟數據轉弱，美元也跟著回落。花旗用以衡量美國經濟數據的美國經濟驚奇指數（Economic Surprise Index, ESI）已跌至2021年9月來新低。

聯準會發布的5月會議紀要顯示大多數央行決策官員認為在6月和7月會議各升息50個基點是合適的，許多人認為聯準會提早、大幅地升息，可以在今年晚些時候爭取一些暫停腳步的空間，以評估其緊縮政策的影響。

歐元來到1.0765美元，創下1個月新高。

雖然市場的風險偏好回升，但比特幣仍下跌1.62%，約報28,710美元，延續本周失守3萬美元重要心理關卡的低迷走勢。

對風險氣氛敏感的澳元上漲0.6%，報0.7142美元。紐西蘭元漲0.65%，報0.6520美元。