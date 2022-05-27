新北市品豐大中華投顧公司董事長蔡彰鍠捐贈1部高頂復康巴士給苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表受贈。（謝明俊攝）

新北市品豐大中華投顧公司董事長蔡彰鍠捐贈1部高頂復康巴士給苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表受贈。（謝明俊攝）

新北市品豐大中華投顧公司董事長蔡彰鍠2年前開始發願捐贈復康巴士。（謝明俊攝）

新北市品豐大中華投顧公司董事長蔡彰鍠捐贈1部高頂復康巴士給苗栗縣政府，由苗栗縣脊椎損傷者協會理事長官有文實際體驗。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極爭取擴編復康巴士車隊規模，繼目前已有1輛復康遊覽車及36部復康巴士後，新北市品豐大中華證券投顧公司27日再捐贈1部全新頂級復康巴士給苗栗縣政府，苗栗縣長徐耀昌代表受贈時感謝董事長蔡彰鍠伉儷的愛心，提供給輪椅族朋友更多的行動便利性，也讓苗栗縣成為輪椅族最友善的都市。

徐耀昌表示，苗栗縣目前有3萬4183名身障人口，許多輪椅族都有使用復康巴士就醫與外出的需求，平均全縣每月接送約2千多趟次，讓輪椅族及行動不便朋友們行動不受限。

苗栗縣政府現有復康巴士36部，還有1輛大型復康遊覽車，擁有6個輪椅區及21人人座位，是國內少數擁有大型復康遊覽巴士的縣市，復康巴士平日協助輪椅族朋友及長者就醫及洽公，復康遊覽車則提供行動不便的輪椅者到各地遊玩，積極載送行動不便者到處遊玩。因此在民調苗栗鄉親對復康巴士的服務滿意度高達7成以上。

新北市的品豐大中華證券投顧公司董事長蔡彰鍠，4年前曾遭遇1場火警意外，奮勇救出1名受困火場老人後，似乎是上天獎勵他勇於救人精神，公司營運格外順利，蔡彰鍠因而發願要捐助全國22個縣市，每縣市1部復康巴士來協助行動不便朋友，苗栗縣是他捐贈的第16台復康巴士。

蔡彰鍠捐贈的復康巴士是屬高頂式設計，並有輪椅升降機，可以方便輪椅族朋友上下進出。除了捐贈復康巴士外，蔡彰鍠這次還捐贈1千劑快篩、10萬元救助金給社會處，以及40萬元給警察局，期望對縣府有助益。

捐贈活動27日上午在縣府舉行，並由苗栗縣脊椎損傷者協會理事長官有文實際體驗使用新車升降機，非常滿意新車體貼輪椅族的設計規畫。