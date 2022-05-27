日盛金(5820)大股東建群投資（CTL）申報，將採鉅額逐筆方式出售其24.1％持股，富邦金(2881)今（27）日對此召開重訊記者會，宣布不排除可能於公開市場買進其出脫持股，以致力推動與日盛金的合併案。

日盛金目前為富邦金旗下子公司，富邦金截至23日持有日盛金普通股58.93％，建群投資持有日盛金普通股24.1％。富邦金代理發言人王瑋指出，富邦金自2021年4月26日起持續於公開市場以市價買進日盛金普通股，朝整併方向前進。

而建群投資24日申報將進行內部人持股轉讓，預計於5月27日至6月26日間，以鉅額逐筆交易方式出售持有的日盛金24.1％持股，出售方式為所有市場買家均有機會參與交易，出價高者買方優先成交。

富邦金代理發言人王瑋表示，富邦金經主管機關核准，在低於日盛金普通股股權20％以內，於公開市場持續買進日盛金普通股，目前剩餘額度尚餘約15％。因此，不排除此次可能買進關係人CTL賣出的日盛金普通股。

王瑋表示，富邦金將持續致力推動與日盛金的合併案，積極維護客戶與員工權益，期盼能早日整合、發揮營運綜效，深化多元金融服務，進而發揮金融產業整併價值與綜效，成就「金金併」指標典範。