北市10％人口確診新冠肺炎 柯文哲：代表峰值已過

疫情高峰已過，台北市今新增9503例本土個案、境外18例，台北市長柯文哲表示，北市感染數將維持1萬人左右，雙北合計則是3萬人左右，還在醫療能應付的範圍，以全市人口250萬人來算，目前已有25萬人染疫，佔約總人口的10％，代表峰值已過，就看高原期還要維持多久。

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，目前全國死亡率比較高，一般來說確診案例和死亡曲線落差在10到11天，天數是按照國家醫學水準而定，越高反而會拖比較久，總之目前死亡曲線反應的是10天前的確診人數，估計死亡人數還會維持一陣子。

柯文哲說，北市各行政區感染狀況非常平均，到處都有，而雙北合計確診數本周比上周低，峰值不是很陡峭，表示「頻採煞車」的策略相當有效，不會一下衝上去，導致死傷慘重。目前北市感染數大概維持1萬人，雙北則約3萬上下，醫療量能還能應付並有剩餘，算是兼顧防疫經濟又比較快解封的平衡狀態。

柯進一步分析，就六都確診數來看，北市已排到第5名，目前北北基桃疫情趨於穩定，台中、高雄個案數已追上來，表示病毒從首都生活圈擴散，到最後各縣市每10萬感染人數會差不多。假設北市人口250萬，大概有25萬人已確診，通常疫情峰值都在總人口10％，和北市曲線差不多，代表峰值已過，但就看高原期維持多久。

柯文哲表示，還是要防止疫情爆發得更加嚴重，因此會以醫院量能做最後判斷，截至昨天晚上為止，台北市總計有2595張防疫病床，目前還有856張空床，裡頭戶籍不是北市大概佔3分之1，表示有北漂族來住，但這也沒什麼，台北醫療量能集中，需要肩負起支援全台灣的責任，目前沒有擴床的需要，就用此量能撐過洪峰。

柯文哲說，觀察住院情況，25日住院207人、出院191人，其實只要住院人數維持200上下，就往前進，目前市民很自覺，捷運運量也剩下一半，現在雙北疫情穩定，醫療量能可以控制，現在疫情往中南部過去，未來的疫情防治是中央政府的主力。