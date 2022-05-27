羅耕甫的「光之國度」玻璃館，獲邀參加美國紐約Archtober「建築十月」Design Pavilion設計展，是台灣唯一受邀作品，今起3天在台南文化中心展出。（曹婷婷攝）

「光之國度」玻璃館今起3天在台南文化中心展出，市長黃偉哲(左四)今搶先爭睹。（曹婷婷攝）

「光之國度」玻璃館今起3天在台南文化中心展出。（曹婷婷攝）

台南出身的建築師羅耕甫，以台南在地玻璃打造「光之國度」，為今年唯一獲邀參加紐約Archtober展出的台灣作品，他也將全台唯一首展獻給台南，27日起在台南文化中心展出3天。市長黃偉哲今搶先爭睹，體驗「光之國度」室內外溫差8度，也期許台南之光在紐約發光。

羅耕甫說，這個產品全部為台灣人生產、設計，很榮幸帶著本土作品到紐約參展，傳達永續理念。他也提到，選用玻璃設計「光之國度」還有一層友善環境的深意，思及全世界有無數展覽，然而，展覽過後卻衍生很多廢棄物問題，由於玻璃可回收，即使這項展覽結束，也不會產生任何廢棄物處理問題。

「氣候變遷劇烈的世代，節能材料是刻不容緩的議題。」羅耕甫說，「光之國度」設計理念是透過奈米陶瓷節能玻璃做為外牆，與一般玻璃實測，室內外產生約8度的溫差，整件作品從材質到設計，均為台灣自主研發。

黃偉哲除了讚賞設計團隊是「台南之光」，也期待「光之國度」有機會在更多國家的舞台展演，在與病毒共存的後疫情時代，世界各國紛紛重新走向開放國境大門，也期盼各地優秀作品能在世界舞台療癒民眾身心。

這項作品將於6月中旬啟程赴美，參加2022年美國紐約Archtober「建築十月」Design Pavilion設計展，「光之國度」玻璃館為台灣唯一受邀作品，將於10月22日至30日在美國紐約時代廣場展出9天。