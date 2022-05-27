高市某公立大學謝姓教授駱姓妻子控訴，丈夫和潘姓女研究助理過從甚密，兩人不但同出遊還大膽在家過夜發生關係，就連參加賽夏族矮靈祭也能調情，駱女怒告求償100萬。高雄地院法官細查，發現駱女提供的照片都是一般活動照，監視器和行車記錄器的畫面也沒有女人聲音或影像，罪證不足判駱女敗訴，可上訴。

判決指出，2020年11月謝男帶著駱女、潘女及一名學界友人參加賽夏族矮靈祭活動，祭儀進行中，駱女不滿丈夫和潘女手牽手跳舞，吃麵時，潘女還對丈夫說「我不敢吃，你可以幫我吃嗎？」，潘女事後還說「謝教授好喜歡我，剛剛祭典跳舞時把我的手拉的好緊、好痛喔」，讓駱女懷疑丈夫和她有一腿。

駱女還持住家大樓、屋內監視器畫面指控，潘女趁她不在家時，到她家找謝男共度春宵，怒向潘女提告求償精神撫慰金100萬元。

謝男辯稱，潘女任職期滿後仍與他是朋友，每週固定會一起上雕塑課，與同學用餐或參觀藝術相關活動甚至出遊時，一定有其他同學在場。參加祭典時，大家都是懷著對矮靈的戒慎心理參加，現場每個人都必須手牽手，和男女親密的牽手截然不同，有照片為證。

高雄地院審理時，法官勘驗駱女提供的監視器畫面，比對管理員的證詞，認為發現進入他們住家大樓的女子都是住戶。家內監視器也只看得出謝男獨自穿著內褲躺在床上，並沒有另一人。行車紀錄器錄到的也都是雜音，看不出端倪。最後認定駱女提供的證據無法證明謝男與潘女有逾越男女交往的情事，判駱女敗訴，可上訴。