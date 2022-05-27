任嘉倫飾演有人魚身的「鮫人」長意。（MyVideo提供）

任嘉倫、迪麗熱巴上演跨越身份的禁忌愛情。（MyVideo提供）

任嘉倫、迪麗熱巴譜愛情神話。（MyVideo提供）

古裝仙俠奇幻大作《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》由迪麗熱巴、任嘉倫主演。一場任嘉倫用靈力把躺在病床上的迪麗熱巴吸起抱入懷裡的戲，拍攝時的真相是，迪麗熱巴用腰力自己撐坐起，展現驚人柔軟度和腰力，彷彿像是吊了鋼絲，讓任嘉倫忍不住直呼：「妳這不是一般的腰吧！」還質問：「老實說，有沒有牽線！」迪麗熱巴也開玩笑回應：「我加特效了。」

劇中的神仙愛情令人稱羨，迪麗熱巴被問到女生該怎麼做才能得到喜歡人的心，她開示說：「真誠。你喜歡這個人，就真誠的做你自己，這樣就不用『撩』啊、或者當『釣系女友』，對方只有喜歡真正的你，你才會有安全感。如果你不做你自己，你變成另外一個人，或是用了一些花招，這感情是不會長久的。」

迪麗熱巴首次和任嘉倫搭檔主演，她大讚對方：「嘉倫人特別的好，特別真誠、善良，很正直的一個人，都不用演，跟角色契合度有99％！」她也提到，任嘉倫在前幾集有比較呆萌、有些撒嬌的戲份，「他本人就是這樣的人，跟他對戲，你不會覺得他在演。」很滿意雙方這次的合作。

迪麗熱巴在劇中飾演萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾，馴服任嘉倫飾演的「鮫人」長意過程中，擦出跨越禁忌的愛情神話。兩人在劇中多次上演甜蜜又揪心的吻戲，身為鮫人族的任嘉倫，更透過接吻將體內珍貴的鮫珠傳給了迪麗熱巴，當作彼此愛情信物，也在她體弱之時，當眾吻她傳遞靈力為她續命，浪漫「鮫珠吻」是該劇一大看點。《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》在MyVideo線上跟播中。