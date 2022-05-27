台中美樂地計畫，近年積極改善老舊公園，重新改造為新式多元友善共融公園，位在西屯區的三信公園內，規畫首座無障礙溜滑梯。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員陳成添反映部分公園改善後，遊具位在沙地、沙坑上，不夠友善輪椅族、身障者。（陳成添提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員陳成添反映部分公園改善後，遊具位在沙地、沙坑上，不夠友善輪椅族、身障者。（陳成添提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府推動美樂地計畫，積極改善老舊公園，重新打造成友善共融公園，市議員陳成添27日建議，公園主題風格應該更多元化，避免流於單一，且鳥巢式盪鞦韆等部分遊具位於沙地上，對坐輪椅的身障民眾不夠友善，建議改善。

陳成添指出，共融公園應該是讓男女老幼、身障者都能使用，日前卻接獲民眾陳情反映，有些遊具地上為沙地，讓輪椅族、肢體障礙朋友難以入內遊玩，想盪鞦韆卻無法盪，有違共融美意。

陳成添建議，是否能在地面鋪設軟墊，作為身障者輪椅通道，以便輪椅能進入，也方便家長將人從輪椅抱到鞦韆等遊具上體驗；另外，針對不同的共融公園，應打造不同的主題風格，避免看來流於單一，增加遊玩樂趣、美觀。

建設局長陳大田表示，台中市長盧秀燕重視友善育兒，大力推動「台中美樂地計畫」，上任至今已完成122座共融公園，今年預計再改善43座；第一波已於日前開工，橫跨了山、海、屯、市區等，13個行政區、20座公園，投入5420萬元經費，做了許多不同主題的公園，像是攀爬、溜索等具有挑戰性的設施，也有森林尋寶親子互動設施。

建設局指出，「台中美樂地」已變成台中的公園品牌，改善設計過程，廣邀特公盟、身障童盟、台中遊戲場許願池、當地里長與居民參與，規畫多種具挑戰的多元性遊具，如大型溜滑梯、攀爬架、盪鞦韆、旋轉盤及彈跳床等，讓台中的公園更好玩。

建設局表示，除了打造符合規範的無障礙坡道出入口，讓全齡全區動線順平無障礙，推輪椅、嬰兒車都更舒適；同時也相當重視兒童遊戲場改善，考量大小童、身障童的遊戲需求，也對周邊公園進行資源盤點，依公園性質推出不同風格的遊戲區，提供不同的遊戲設施，創造遊戲多元性。