不少學生都會在上課作筆記以便溫習，但將筆記拿去販賣，甚至獲利近700萬就少見了。有網友在購物平台發現，有北一女學生販賣「會考筆記」，一份售價2600元，且已售出逾2600份，換算下來賺近700萬，讓他大讚不愧是北一女學生，簡直是「商業鬼才」。底下留言看了驚呼連連，且有人發現筆記是「彩色影印」，成本也是十分驚人，這個售價並不算貴。

這名網友在臉書「爆廢公社」貼出截圖，有北一女學生在蝦皮販售筆記，拍賣資訊顯示「現貨【國中會考】北一女-國中會考筆記-全科（彩色影印），108年改版」，評價甚至還有4.9顆星，且一份要價2600元，已售出2653份，等同進帳超過689萬元。

一名網友在購物平台發現北一女學生販售會考筆記，大賺近700萬。（圖／翻攝爆廢公社）

這名網友感嘆，真不愧是北一女的學生，這麼有商業頭腦，一套筆記竟然能賣2600元，還有2000多人購買，直呼根本是「商業鬼才」。

文章曝光，掀起網友熱烈討論，「比教科書出版社，還賺耶」、「有點厲害」、「太威了」、「知識是有價的，整理過的知識價值更高」、「這要用多少心思才能做出來」、「我覺得這個很讚欸整個精華」、「重點整理，也是心血」、「優秀的筆記跟教材本來就非常值得購買」、「你可能真的不知道好的筆記有多重要」。

北一女學生賣會考筆記一份2600元，網友認為彩色影印成本不低，價格合理。（圖／翻攝購物平台）

另外，也有人發現全科彩色影印，成本也不低，實際利潤沒想像高，「彩色影印1面2塊，注意，是一面喔，然後還要看他多少張」、「而且是彩色影印很貴，快五百頁欸」、「如果是全科又是彩色影印，那成本也蠻驚人的」、「印刷不用成本？彩色印刷不便宜耶」、「彩色影印整本還滿貴的」、「全科彩色影印欸，表示不只一本，2600算起來真的不貴啊」、「彩色影印成本不少，如再裝訂更高」。