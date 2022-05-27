地利遊客資訊站園區，以布農族人傳統儀式啟用。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

「馬告文化季」香氛產業成果分享，DIY體驗。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

藝術家全得富創作的《布農巨人qudas》，成為展現精緻藝術的視覺焦點。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

布農族傳統美食，令人垂涎。（日管處提供／廖志晃南投傳真）

日月潭國家風景區管理處重新打造的「地利遊客資訊站園區」，27日以布農傳統儀式啟用，未來將提供丹大布農地區全方位旅遊資訊；由藝術家全得富創作的《布農巨人qudas》，成為展現精緻藝術的視覺焦點。

信義鄉濁水溪畔丹大布農地區，近年來成為觀光旅遊亮點，雙龍瀑布七彩吊橋、馬告香氛產業則是觀光發展主軸；地利旅遊資訊站園區啟用，包括日管處長簡慶發、信義鄉長全志堅、縣議員全文才，台灣民宿協會理事長彭成裕及南投縣觀光協會理事茆晉詳等人都共襄盛舉。

地利旅遊資訊站園區地利旅遊資訊站園區設計，包含圖騰、色彩及公共藝術，都經過布農族人討論，充分結合在文化，其中，由布農藝術家全得富手工打造的景藝術《布農巨人qudas》，安坐在濁水溪畔，端詳手中珍視的植栽，象徵自然與生命的延續，提醒訪客親近大自然時，更需一起呵護生態永續。

日管處配合園區啟用，推出首場活動「馬告文化季」香氛產業成果分享，以布農文化為核心，跨域合作策略聯盟方式行銷馬告產業，彙集丹大部落地區文化、生態、產業，由信義鄉公所、日月潭觀光圈聯盟、信義鄉雙龍社區發展協會、丹大布農生態旅遊協會、信義鄉達瑪巒原住民重生協會、信義鄉特用作物（苦茶）產銷班第5班、人和自然、力麗觀光、娃娃谷小吃部、布農田公司、澄逸公司、Hsuan Ri Fen等產業，共同參與行銷部落觀光，內容包括布農射耳文化體驗、手作馬告香水與馬告風味料理品嘗等體驗。

地利遊客資訊站園區，是前往雙龍七彩吊橋，及探訪丹大布農部落的門戶，提供諮詢服務與不定期假日體驗主題遊程，遊客可以透過預約，安排各景點導覽解說服務，及馬告香水DIY體驗，為旅行增添香氛記憶。