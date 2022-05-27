T1聯盟27日公布，周資華在26日比賽首節的行為已嚴重傷害聯盟形象並危及裁判人身安全，將依照賽務規章第十七條第三點，處以5萬元罰款及禁賽2場，未來罰款將作為公益基金，於球季結束後用於協助籃球基層發展，台中太陽也馬上發布新聞稿回應。

以下是台中太陽新聞稿內容，「台中葳格太陽職業籃球隊對於球員脫序的行為零容忍。對於沒達成球迷的期盼，道歉自責，深自反省。對於造成聯盟的困擾，深表歉意。

職業運動是一個陽光、健康，激勵、充滿教育意義的產業。這是我們堅持的理念，在成軍的第一天開始，我們就秉持最高標準要求每位隊職員，皆保持著正面且和善的態度在場上為所有的關心職籃的球迷盡全力奮戰。

針對球員周資華於5月26日季後賽事進行中個人出言不遜行為，球團管理團隊緊急內部會議及嚴懲該名球員的不當作為，造成社會大眾負面影響，本球團全體成員再次表達滿滿歉意。」