國民黨台北市長參選人蔣萬安今拜會前台北市長、前總統馬英九請益，針對台北市的市政現況、後疫情時代台北復甦課題交換意見。馬也致贈「沈默的魄力」著作，勉勵蔣將來若當選市長，務必「勤快」、「說到做到」、「眼到、手到、心到」。

蔣萬安下午在臉書表示，馬英九期許，台北身為首都，應跟其他國際城市有更實質藝文交流，藉此躍上國際的舞台，展現軟實力。蔣則回應，未來會組各式各樣「台北隊」，讓台北站上世界頂尖都會的行列。

經濟方面，蔣萬安說，馬英九建議，接下來還能引進哪些新產業、如何招商引資；此外，面對台北人口數持續下探、已跌破250萬，馬認為政府必須提供一個和平的大環境、改善經濟現狀，才能讓台北市的年輕人願意生、養得起。

面對新冠疫情嚴峻，蔣萬安表示，他跟馬英九談到台北市民的生活、觀光、經濟、人口都受到重大影響，認為在後疫情時代，協助台北各產業復甦及轉型、讓民眾生活回到正軌、更進一步讓台北市升級，是非常重要的課題。

蔣萬安也肯定，馬英九任內，爭取到聽障奧運、花博，才有後續辦世大運契機；馬也推動「垃圾費隨袋徵收」，獲「2001亞洲廢棄物管理傑出獎」，更是現在中央積極支持各縣市推動的前瞻政策；還有提升污水下水道接管率、一區一座運動中心等，都是大家非常有感、耳熟能詳政策。

蔣萬安說，馬英九任內，為台北的宜居、永續及國際化發展，打下非常好基礎；市政發展是延續的，有過去的經驗累積，台北才能在既有的基礎上永續發展，他也會持續向市民、里長、民代、各領域專家前輩請益，將大家建言納入未來施政藍圖。