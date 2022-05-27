陸外交部發言人汪文斌27日主持例行記者會。就美國務卿布林肯涉中政策演講，汪文斌表示這篇演講，洋洋灑灑，費盡心機，實質是散布虛假訊息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，目的是遏制打壓中國發展，維護美霸權強權。中方對此強烈不滿，堅決反對。美方口頭上說不支持台獨，但說一套做一套，一再違反向中方作出的政治承諾，企圖虛化掏空一個中國原則，助長台獨勢力囂張氣焰，這才是要改變現狀，才是對和平穩定的嚴重威脅。

汪文斌強調七點：

第一， 人類已進入互聯互通的新時代，各國利益休戚相關，命運緊密相連。求和平、促發展、謀共贏是不可抗拒的時代潮流。面對百年變局，要維護世界和平穩定，應對世紀疫情，重振世界經濟，更應該同舟共濟，團結合作。美方渲染中國威脅，解決不了自身的問題，反而會把世界帶向危險的深淵。

第二， 美方聲稱中國是世界秩序最嚴峻的長期挑戰，完全是顛倒黑白。中國過去、現在和將來都是國際秩序的維護者。中國維護的是以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。而美方所謂「基於規則的國際秩序」，明眼人都看得出，不過是美方同少數國家制定的「家法幫規」，維護的只是美國主導的所謂秩序。美方一貫將國內法凌駕於國際法之上，對國際規則採取合則用、不合則棄的實用主義態度，這才是國際秩序的最大亂源。

第三， 和平、發展、民主、自由、公平、正義是全人類共同價值，民主、人權都是歷史的、具體的、現實的，只能從本國實際和人民需求出發，探求適合自己的發展道路，世界上沒有放之四海皆準的模式，任何國家都無權壟斷民主人權的定義，無權充當教師爺，打著人權幌子干涉別國的內政。美國在民主和人權方面欠帳累累，劣跡斑斑，根本沒有資格充當衛道士，更沒有權力對別國指手畫腳。

第四， 中國始終秉持共商、共建、共用的原則，主張由各國共同掌握世界的前途命運。國與國之間要建立平等相待、互商互諒的夥伴關係，大國更要帶頭走出一條對話而不對抗，結伴而不結盟的國際交往新路。搞「小圈子」是開歷史倒車，拉「小集團」是逆歷史潮流而動，美國炮製「印太戰略」，裹挾地區國家圍堵中國，聲稱要改變中國的周邊環境，是典型的拉幫結夥，不得人心，註定失敗。

第五， 中國外交宣導並踐行和平共處五項原則，致力於同所有國家建立和發展友好合作關係，主張大小國家一律平等，反對強加於人。所謂「脅迫外交」的帽子扣不到中國頭上，美國才是「脅迫外交」的發明者和代名詞，脅迫的對象不分大小，不分遠近，甚至不分敵友。美國慣於霸淩霸道，國際社會深受其害，美國的這個老毛病早該改改了。

第六， 台灣、涉疆、涉港、涉藏等問題純屬中國內政。解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望和堅定意志。中方沒有任何妥協退讓的空間。美方口頭上說不支持台獨，但說一套做一套，一再違反向中方作出的政治承諾，企圖虛化掏空一個中國原則，助長台獨勢力囂張氣焰，這才是要改變現狀，才是對和平穩定的嚴重威脅。涉疆問題的本質是反暴力、反極端化、反分裂，所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」早被證明是世紀謊言。美方持續散布謠言，只會讓自身的信譽進一步破產。香港是中國的香港，「港人治港」遵循的只能是《中華人民共和國憲法》和《香港基本法》，而不是什麼《中英聯合聲明》，中方敦促美方遵守國際關係基本準則，停止利用上述問題干涉中國內政，停止散播謊言和虛假資訊。還要正告美方不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

第七， 美方口中說的是「競爭」，實際做的是泛化國家安全概念，大搞非法單邊制裁，長臂管轄和脫鉤，嚴重損害中國企業的正當權益，無理剝奪別國的發展權利，這不是什麼「負責任的競爭」，而是毫無底線的打壓遏制。中美關係要走出當前的困境，關鍵在於美方必須摒棄零和博弈的迷思，放下圍堵遏制中國的執念，停止破壞中美關係的言行。

汪文斌強調，中美關係正處在重要的十字路口。是對立對抗，還是對話合作？是互利共贏，還是零和博弈？美方應該從中美和世界人民共同利益出發，作出正確抉擇，特別是要把拜登總統「四不一無意」的表態落到實處。中方注意到，布林肯國務卿在演講當中稱不尋求與中國衝突和「新冷戰」，不阻止中國發展，不阻止中國發揮大國作用，願同中國和平共處。對此拭目以待。