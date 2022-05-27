促進轉型正義委員會將於5月30日解編，促轉會今天下午向行政院長蘇貞昌遞交任務總結報告，促轉會代理主委葉虹靈表示，總結報告177萬字，裡面記載兩萬名受害者及龐大受壓迫的報告，並提出後續法治及政策建議，做為下一階段政府推動轉型正義的基礎。

促轉會將於30日解編，依照促轉條例，促轉會完成任務解編前要向行政院提出任務總結報告，促轉會今天舉行任務總結報告遞交儀式。葉虹靈指出，總結報告不能輕易否認歷史，而是提醒民眾及政府，身邊這麼多人受到國家傷害，希望未來藉由社會教育，讓悲劇不再發生外，也向社會大眾說明過去兩蔣體制壓迫式怎麼一回事。

葉虹靈說，總結報告是自我警惕，從上位者告訴大家當放棄思考與反省會造成傷害，真正和解會掀起厭惡的一面，面對真相才能撫平傷痛，如今促轉會完成任務將交棒，總結報告紀載建議擬具法治跟政策，唯有越瞭解獨裁，才能打造越好的民主。

蘇貞昌致詞表示，過去台灣何其不幸，國家用暴力對付人民，勇敢的人民憑藉著堅持打破戒嚴，打開民主大門，從威權走向民主何等不容易；蔡總統上任以來重視轉型正義，促轉會歷經四年來努力，依法提出177萬字的總結報告，包括政治檔案徵集到歷史真相還原、威權象徵處理到不義遺址保留、受難者賠償、國家暴力傷害到社會信任重建。

蘇貞昌說，促轉會任務結束，接下來是新階段的開始，行政院特別成立人權與轉型正義處，並成立推動會報，促轉會原本任務由六部會承接，繼續把未盡的事情努力，一定要讓過去受到冤屈傷害的人民得到平反及還原真相。

蘇貞昌強調，國家謙卑在人民託付下為民服務，這才是真正的人權社會，他願意承擔責任，率領工務原為當年國家錯誤盡全力彌補矯正還原，為家屬致上最大歉意，並努力遏止避免重蹈覆轍。