新竹台大分院的國小校園COVID-19疫苗施打專案自5月11日開跑，27日配合兒童BNT疫苗開打，特別到實驗高中國小部施打，在短短3個半小時，就完成了693劑的兒童BNT疫苗及30劑莫德納疫苗的施打。

台大新竹分院指出，截至目前，已順利完成包括5月11日三民國小392位學童及5月13日香山國小247位學童的莫德納疫苗注射，今天再加上實中國小部723人施打。

家庭醫學部主任陳孟侃表示，去年新竹台大分院已完成6所國、高中1萬4809位學童1、2劑的疫苗注射，今年度面對如此嚴峻的疫情仍需要大家齊心協力，協助守護新竹縣市的孩子們。

透過家醫部、小兒部、護理部、藥劑部、資訊室、醫療事務室及社工室的通力合作下，規畫出的快速跑站式國小學童疫苗接種流程，有效的縮短整體注射時間，能減輕學童在等候時間與觀看別人打針的焦慮與壓力。

負責留觀區的護理部督導長周佩君說，小朋友笑稱這樣像極了在園遊會的活動，在各個攤位中穿梭就能快速地完成1次勇敢的疫苗接種，還沒感受到害怕和疼痛疫苗就打完了。

當然現場也有小朋友對於疫苗注射十分恐懼，現場在小兒部醫師李孟如與許家睿的安撫下，還是半哭半笑地完成注射。

今天接受施打的小朋友均十分勇敢，僅兩位小朋友有暈針的狀況，也在休息後迅速緩解。雖然工作人員穿著防護裝備汗流浹背的執行任務，但看到這些勇敢完成注射還跟醫護人員道謝的小小學童們，還是會覺得心頭暖暖的。

院方也特別感謝實驗中學校長李健維帶領的團隊，在疫情緊繃醫護人力不足情況下，動員學校人員來協助辦理，更謝謝全程參與的實驗中學家長會長陳怡蓉與煙波飯店提供醫護人員豐盛的餐盒，大家在通力合作下順利完成。