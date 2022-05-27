核酸鑑定人員進行春蘭品種核酸圖譜比對。（高雄區農改場提供／林和生屏東傳真）

為解決春蘭品種純度判定和真偽辨別等問題，高雄區農業改良場藉由蒐集市面上44種主要品項，著手建立去氧核醣核酸資料庫，成功開發出快速且精確的鑑定技術，讓春蘭經核酸圖譜比對後，可以快速獲得確認。

春蘭為蕙蘭屬植物，與寒蘭、建蘭、墨蘭等統稱為國蘭，因植株姿態優雅脫俗，香味悠長可持續近一個月，因此有「王者之香」美譽，向來為文人雅士玩賞珍品，在中華文化有超過一千多年栽培鑑賞歷史。

臺灣目前栽培產地以南投埔里、后里及屏東鹽埔居多，每年外銷年產值高達新臺幣3億元，外銷國家多為韓國、大陸及日本等地。

由於春蘭品種葉形態差異性小且幼年期長（3至5年），未開花前很難以植株性狀來區分品種，因此市場上以低價充當高價品種販售，或繁殖過程中種原混雜等事件層出不窮。

為此，高雄場利用核酸檢測技術，率先採用分析人類DNA親子鑑定的短片段重複序列分析方式，並利用春蘭DNA中簡單重複序列的多樣性，大幅增加鑑定效率。

高雄場長戴順發表示，受檢測的春蘭可不受季節環境影響、植物開花與否，活體或乾燥花等型態限制，只要有綠豆大小的植物體就能在1周內加以確認，若能搭配產銷履歷制度，將可使得優良春蘭的生產與銷售得到更嚴謹有利的保障。

戴順發進一步指出，品種鑑定為保護智慧財產權及確保優質農產品的有效途徑之一，傳統上多以植物外觀表現型做為品種鑑定項目，不但耗時、費力且無法滿足即時需求，此項快速且精準的鑑定方法，不僅能維護春蘭業者權益，更可提升消費者的信任與信心。