瑄瑄與花花錄《綜藝3國智》。（台視提供）

小鐘、小優、阿樂、嘻小瓜及「哈嫂」瑄瑄日前參加台視《綜藝3國智》，關主黃豪平宣布當天各項賽事都跟水有關。小優一早出門忘記帶便鞋，直接穿著白色跟鞋，搭配配牛仔短褲，臉上還有完整的妝容，整個人走精緻休閒風格，和眾人穿搭格格不入，立刻遭到所有人圍剿，小優一臉尷尬說：「我要當一個來外景節目敢穿高跟鞋的人。」

花花身為名模，平時注重細節，一眼望過去就看到小優腳上的指甲油，已經開始脫落，在一旁沒好氣的說：「妳指甲油也不補一下，都斑駁了啦！」哈孝遠直呼「看不下去」立刻衝出來，作勢將小優摔到地上。小優狼狽爬起來之後，向哈嫂瑄瑄求救，希望透過太座的力量，牽制哈孝遠。沒想到瑄瑄聽了，則和哈孝遠喊話：「看看她的指甲，把她摔過去吧！」綜藝效果十足。

接下來挑戰「123木頭人」關卡，一行人在草地上挑戰，若是犯規就會被水槍無情伺候，每個人為了要達到終點，奮不顧身拼命往前跑，過程不乏有人用怪奇的姿勢定格，像是哈孝遠跌趴在地上、大元劈腿、小優身體也扭曲成非人體力學的模樣，不過當大家逐一挑戰完成，準備要往回走時，發現小鐘距離出發地跟本沒幾步路，被張立東調侃：「小鐘哥以為是在逛公園嗎？」