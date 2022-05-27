路透社援引消息人士報導，Alphabet旗下谷歌公司正在與印度政府協商，準備將其購物服務與印度開放式的電子商務網路ONDC進行整合。

為了打破美國企業亞馬遜和沃爾瑪在電商市場的主導地位，印度政府上個月底推出「數位商務開放網路」（Open Network for Digital Commerce,ONDC）試點計畫。

印度政府估計2021年印度電商市場的商品總價值超過550億美元，到2029年將成長到3500億美元。

ONDC執行長T. Koshy向路透社表示，印度政府和許多公司就加入ONDC進行協商，而谷歌只是其中之一。

一名消息人士透露，受惠於印度政府促進金融交易的項目「統一支付介面」（Unified Payments Interface），谷歌的支付業務已經成功打入ONDC。

對於該公司是否正在與印度政府進行協商，谷歌發言人表示不予置評。

目前ONDC的合作夥伴包括印度金融科技公司Paytm等，其設立的目的是為了降低所有賣家的經營成本，並創造公平的競爭環境。該項目預計將引進3000萬個賣家和1000萬線上商家，到8月時預計將涵蓋印度至少100個城鎮。