1名女網友的父親52歲考上郵局工作，卻因年齡太大遭主管嫌棄，主管竟千方百計想將他趕走、調離現職，女網友說父親起初對工作不上手、每天加班，但現在已相當熟練、準時下班，主管仍不滿意，其他同事也知道父親被逼退，卻沒人敢講話，如今女網友崩潰發文問該怎麼辦。

該女網友在Dcard上發文表示，他的父親52歲考上郵局工作做郵務士，目前已作了2個月，試用期是6個月，原本父親每晚都要加班到8、9點，先在已逐漸熟悉工作，能在5點準時下班，但最近父親卻說壓力很大，他一問之下得知父親的上司一直嫌棄父親年紀大，希望把父親趕走。

1名女網友的父親52歲考上郵局工作，卻因年齡太大遭主管嫌棄，主管竟千方百計想將他趕走、調離現職。（翻攝自Dcard）

該女網友說，父親每天一早就到公司認真工作，送信過程曾被狗咬，也曾遭莫名投訴被罰錢，但父親從沒想過放棄，但父親主管也想盡辦法想趕走父親；該網友曝光的訊息對話中透露，父親被逼迫從原本職位調至快捷股，而局內不少同事都知道父親遭「逼退」，但沒有人敢說話。

該女網友最後崩潰PO文尋求幫助；其他網友則提供意見「國營的其實也不用擔心，不要出大包，擺爛上層也不能把你辭退」、「可以考慮撐過適用期，然後找郵政工會」、「沒辦法，郵局就是要年輕力壯的小夥子，動作要快，然後要吃苦耐勞，那些老員工會把事情推過來」、「一切都蒐證，能錄影則錄影」。