立法院教文會19日初審通過「《大學法》部分條文修正草案」，手段粗劣，直接跳過與大學端，沒有與校長溝通，執政黨看來擬以政治力量，直接提升學生代表在校務會議的比例，引起高教圈強力抨擊。

蔡政府無視學術自由與大學自主已非新鮮事，回顧台大校長遴選結果，最後由管中閔獲得最高票當選，但民進黨以各方力量強力阻擾，不僅不惜賠上3任教育部長，甚至台大前校長陳維昭為此與總統蔡英文會面，也慘遭洗臉，而政黨顏色鮮明的台大學生會，當時也與執政黨站在一起，極力反對管中閔就任，積極與校方抗衡。

回憶起往事仍歷歷在目，從台大校長遴選案可以看出，民進黨將手腳伸進校園，一方面是為了培育新血，另外一方面則是要透過學生，從校園出發，用年輕人吸引年輕人的戰略，助長青年力量來操控、影響公共事務，最重要的當然是吸引更多青年選票。

作為選舉機器，蔡政府心中完全沒有尊重兩個字，一切重大決策甚至修法都是以選票為最大考量，而民進黨目前在立法院位居最多席次，想要通過任何法案，簡直是輕而易舉。

以本次擅自初審通過「《大學法》部分條文修正草案」來說，直接跳過教育部與大學端，沒有與校長們溝通，索性以立法院的力量，自行決定開始修法，很明顯的就是希望透過學生掌控校園組織，才會要提高校務會議學生代表比例和增加學生代表的權力。民進黨口口聲聲稱要政黨退出校園，所作所為都是在打臉自己。

即便學生團體今日再度到立法院表達訴求，希望草案能趕緊過關，但面對批評不斷，包含國立與私立大專校院等組織協會，近來接連發出聲明表達強力反對，大學校長們更是氣到跳腳，有校長甚至說：「立法委員不知道在急什麼，什麼事都考量政治，實在糟糕！」民進黨黨團看來是承受不住壓力，總召柯建銘今日才出面回應，退一步稱該案本會期來不及處理。

於此希望，此案就此打住，也懇切呼籲執政黨，在青年施政方面不要只會做政治考量、討好學生，理應回歸本質，做好教育與就業等政策擘劃，畢竟這是蔡總統在「2020總統大選青年論壇」所承諾過的，她的四大青年政策包括就學、就業、居住和創業，當中沒有政治和選舉，請民進黨好好並仔細地看一看。