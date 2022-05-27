A股上證指數27日收漲7點，連漲3日。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）8,158億元。總結本周，滬指累計跌0.52％。
香港信報報導，上證指數27日最多漲27點，漲幅為0.89％，高見3,112點，尾段一度跌10點，跌幅為0.34％，低見3,112點，全日收報3,130點，漲7點，漲幅為0.23％，成交額為3,726.32億元。
深成指最多漲173點，漲幅為1.54％，高見11,379點後轉跌，最多跌80點，跌幅為0.71％，低見11,126點，全日收報11,193點，跌13點，跌幅為0.12％，成交額為4,431.23億元。
滬深300指數報4,001點，漲8點，漲幅為0.21％，創業板指數報2,322點，漲1點，漲幅為0.06％。
各類股個別發展，石油股漲逾2％，煤炭股漲逾1％，化工、房地產、金融、鋼鐵、電力股靠穩，有色金屬、水泥股偏軟。
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