華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》本週請到了金曲搖滾天團董事長樂團和台語嘻哈團體草屯囝仔。非常欣賞董事長樂團的草屯囝仔在2018年改編董事長樂團的〈愛我你會死〉，成為新版的〈愛我你會死2018〉大紅，MV在YouTube的點閱率衝破兩千多萬。

董事長樂團主唱吉董回憶道，有次參加某場演唱會活動，和草屯囝仔兩個團體意外撞歌，他笑說：「那個工作人員有夠白目，還叫我們刪歌，他不知道我們是原創。」兩團也在節目中一起合唱了這首經典的〈愛我你會死2018〉。

節目中董事長樂團談起過往出道的艱辛過程，當年吉董和白董在等出唱片的時期，還曾將身分證抵押在當鋪借錢過生活，出片後表演費從一團一場5千，陸續成長到5萬，再到如今奠定了金曲搖滾天團的地位。

吉董透露他們現在會習慣存團費，幫助一些唱原住民語、台語等母語歌曲的人出唱片，讓一旁想出第二張台語專輯的主持人浩子直喊：「乾爹！」貝斯手大鈞見狀馬上緩頰說：「我們現在團員已經太多了！」成軍二十多年的董事長樂團，也談起了團體要如何維持感情的問題，吉董分享一個重點就是「帳目一定要公開，清楚在會計那裡，所以就不會有錢的問題」。

《上奅台灣歌2.0經典傳奇》每周六晚8點在公視台語台，每周日8點在華視主頻首播。