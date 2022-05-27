北市的三大車來速防疫急門診，將在28日轉型，台北市副市長黃珊珊27日在防疫記者會上說明，車來速提供問診、拿藥、採檢三合一的服務，領藥包含一般和口服抗病毒藥物，避免快篩陽民眾直接衝去診所。

黃珊珊呼籲，快篩陽者不要自己到診所，因為診所還有其他病患，可能提高交叉感染風險，但還是有不少人可能看了中央指引，直接衝診所。她建議可透過視訊診療、麻煩未感染的親友帶檢體到診所，讓醫生判斷或使用車來速、防疫急門診等，評估是否確診。

黃珊珊指出，中正紀念堂車來速在24日前每天有1500、1600人，昨日數量減到901人，防疫及門診量能部分，23日開始提供量能跟實際採檢有差別，每天提供12000到15000人，現在只有9000、8000的人，服務量能充足。

黃珊珊提醒，車來速預約系統會修正，要領抗病毒藥物要填資料，包含有無使用其他藥物、病史等，預約先填表。此外，車來速部分，領抗病毒藥物的動線會單獨規畫，因為要問診比較慢，分流處理不影響其他採檢，並視情況增加醫師，以提升車來速服務速度。