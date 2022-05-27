「瓊瑤劇玉女始祖」陳德容，因演出《梅花烙》、《水雲間》、《一簾幽夢》等劇走紅，是瓊瑤御用女主，2019年她和地產小開王贊策離婚，逐漸復出幕前，年近半百的她，依舊維持凍齡美貌，日前她開設抖音帳號，並陸續分享從以前到現在的自己，好狀態讓人稱羨不已。

陳德容17號開設抖音帳號，把自己從9歲被星探發掘，成為護膚品專屬模特兒，到15歲演了第1部電影《國中女生》，還有18歲拍了瓊瑤劇《梅花烙》等經歷，結合成影片，寫下：「一個普通女孩的近40年，很慶幸我一直堅定的做自己，也感謝生命裡每一份遇見和支援我的人」。

陳德容48歲狀態仍超好。(圖／取自陳德容抖音)

另外，她也拍攝短片介紹自己，透露自己入行37年，和粉絲一起度過許多美好時光，她特別感謝，之後會多分享自己的生活日常，而影片中她依舊維持瓜子臉蛋，氣色和狀態超好，一點都不像48歲，少女感十足，讓網友看了都驚呼「怎麼都不會老？」、「陳德容是我永遠的女神」、「還是依然美的冒泡」、「20多年一點都沒變啊」。

陳德容2011年閃嫁地產小開王贊策，就淡出螢光幕前，2020年透露已於去年(2019年) 簽字離婚，結束8年婚姻，她坦言是自己提出的，主要是價值觀不同，加上她都在大陸發展，聚少離多也是主因。