中華電(2412)今(27)日舉辦股東會，最新甫通過每股配發4.608元現金股利，為近四年以來新高，換算盈餘分配率為99.96%。中華電今年也預計以5G創新服務拉抬5G升級動能，引領5G滲透率達30%。

中華電2021年營收、獲利雙超標，今股東會通過每股配發4.608元現金股利，為近四年以來新高。

董事長謝繼茂表示，中華電「以客戶為中心」的組織架構今年正式啟動，「個人家庭」、「企業客戶」與「國際電信」三大事業分公司將全力衝刺業務發展，技術分公司則以技術及研發做堅強後盾，支持業務單位衝鋒陷陣。新組織之願景及目標包括成為智慧生活的領導者、成為數位經濟的賦能者以及打造新世代雲化智慧網路。

展望今年，中華電將以5G創新服務拉抬5G升級動能，引領5G滲透率達30%，帶動行動ARPU穩健向上成長。中華電看好元宇宙相關的虛擬體驗、沈浸體驗、零接觸應用等持續蓬勃發展，也將提供客戶Giga級飆網體驗，以「行動寬頻、固網寬頻、家用WiFi」的「三網飆配」，持以個人家庭為中心的智慧應用服務，持續搶攻個人家庭市場，滿足客戶需求，企客市場部分，將續為客戶量身打造數位轉型方案，不論是透過自主研發、廣結盟或轉投資，中華電會持續發展以資安、雲端、人工智慧、大數據、區塊鏈等新興技術為基礎平台的新興業務，包括智慧交通、智慧農業、智慧金融等整合服務，協助各行各業乘著數位浪潮不斷升級。